Több beteget is lenyúlt két férfi a jászberényi kórházban

2025. 11. 27. 13:58
Több beteget is lenyúlt két férfi a jászberényi kórházban. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két jászárokszállási lakos az egyik kórteremben ellopta egy alvó betegnek a telefonját az ágya melletti szekrényről.

Később leszólítottak egy kórterem előtt várakozó beteget, és amíg a fiatalabb férfi szóval tartotta, addig 43 éves társa bement a helyiségbe. Magához vette a nő pénztárcáját a benne lévő 15 ezer forinttal és az irataival, majd távozott volna.

Az áldozat azonban észlelte a lopást és segítségért kiabált. A kórház dolgozói feltartóztatták a két férfit, akiknek kis idő elteltével – még a rendőrök kiérkezése előtt – sikerült elmenekülniük. A lopott pénztárcát annak tartalmával együtt időközben az egyik kórterem kukájába dobták, és a telefont is hátrahagyták, így az áldozatok kára megtérült.

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították és elfogták az elkövetőket. Mindkét férfit kihallgatták kifosztás bűntett, valamint lopás vétség miatt. Az idősebb férfi egy jászsárokszállási ingatlanba is besurrant ellopni egy telefont. A nyomozók őt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

