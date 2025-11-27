Több beteget is lenyúlt két férfi a jászberényi kórházban. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két jászárokszállási lakos az egyik kórteremben ellopta egy alvó betegnek a telefonját az ágya melletti szekrényről.

Később leszólítottak egy kórterem előtt várakozó beteget, és amíg a fiatalabb férfi szóval tartotta, addig 43 éves társa bement a helyiségbe. Magához vette a nő pénztárcáját a benne lévő 15 ezer forinttal és az irataival, majd távozott volna.

Az áldozat azonban észlelte a lopást és segítségért kiabált. A kórház dolgozói feltartóztatták a két férfit, akiknek kis idő elteltével – még a rendőrök kiérkezése előtt – sikerült elmenekülniük. A lopott pénztárcát annak tartalmával együtt időközben az egyik kórterem kukájába dobták, és a telefont is hátrahagyták, így az áldozatok kára megtérült.

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították és elfogták az elkövetőket. Mindkét férfit kihallgatták kifosztás bűntett, valamint lopás vétség miatt. Az idősebb férfi egy jászsárokszállási ingatlanba is besurrant ellopni egy telefont. A nyomozók őt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.