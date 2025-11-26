Megúszta a börtönt a kislányok fogdosásával vádolt polgári hittantanár, de öt évre eltiltották a foglalkozásától

Bár az ügyészség nyolc év szabadságvesztést kér rá, mégsem kell börtönbe vonulnia annak a katolikus hitoktatónak, akit szexuális visszaélés miatt állítottak bíróság elé. A pedagógus hittant tanított a polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában, és azért állították bíróság elé, mert két kislányt is fogdoshatott a vád szerint.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a törvényszék az egyik kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény vonatkozásában tettlegesen, folytatólagosan elkövetett becsületsértés vétségében mondta ki bűnösnek a férfit.

A férfit öt évre eltiltották a foglalkozásától a hitoktatói tevékenység tekintetében. A vádlott részben ténybelileg beismerte, hogy meghúzta a kiskorú haját, a többi vádponttal kapcsolatban pedig érdemi védekezést terjesztett elő

– mondta Dobó.

A szóvivő elmondta még, hogy a másik sértettet és a törvényes képviselőjét nem nyilatkoztatták a hatóságok a nyomozati szakban az esetleges becsületsértés vonatkozásában a magánindítvány megtételével kapcsolatban. Mivel a sértett még kiskorú, ezért a bíróság a hozzátartozójától, törvényes képviselőjétől kívánta beszerezni a joghatályos magánindítványt, de ők nem kívántak élni ezzel. Mivel ez már nem pótolható, ezért az ő cselekménye vonatkozásában a törvényszék felmentette a hitoktatót a szexuális visszaélés vádja alól.

Az ügyészség a bizonyítási eljárás végén is fenntartotta azt, hogy a hittantanár mindkét kislány esetében nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt követett el.

A bíróság álláspontja szerint a hittan tanár, mint pedagógus egyértelműen átlépett egy erkölcsi vonalat a gyermekek tanítása, nevelése során. Az kétségtelen, hogy a kislányok órán való viselkedése feldühítette a férfit, és nem pedagógushoz méltóan viselkedett, s fegyelmezte a gyerekeket. Erőszakosan érintette őket különösen az egyik gyermeket, amikor a padból felállította. Ezzel megalázta a kislányokat egymás előtt, nyilvánvalóan a kiskorú szégyellte a vele történteket, aminek az osztályteremben ülő többi gyermek is szemtanúja volt. Megszégyenítő volt a hajának meghúzása, földig való lehúzása, és a pólójának felcsúszása is.

A bíróság tájékoztatása szerint a törvényszéknek öt cselekmény vonatkozásában kellett megítélnie, hogy a hittantanár megvalósította e bűncselekményt, és ha igen, akkor milyet.

A pedagógus két kiskorú lány mellét érintette az órákról való távozást követően, az egyikük haját meghúzta, combját simította, pólóját felhúzta, illetve a a férfi az órán a nőkhöz fűződő viszonyáról beszélt, a közlés formája egy paphoz, egy pedagógushoz nem volt méltó. A kiskorú sértettek érintése, valamint a vádlott nőkkel kapcsolatos kijelentése nem adott alapot semmilyen szexuális cselekmény megállapítására. A terhelt nem a nemi vágyának kielégítése végett beszélt a nőkkel való kapcsolatáról, illetőleg érintette meg a kislányokat, hanem felelőtlen magatartása által. És minden osztálytárs elmondta, hogy véletlenül csúszott fel a pólója az egyik lánynak akkor, amikor felállították a padból.

– közölte a törvényszék.

Hozzátették, a férfi valóban kihasználta a kislányok viselkedését abban a tekintetben, hogy rendetlenek voltak az órán, így volt indoka arra, hogy őket feltartóztassa, megállítsa és ebben a pillanatban olyan helyen érintse meg a lányokat, ahol az számukra kényes. A törvényszék álláspontja szerint is mind a feltartóztatás, mind a mellérintés megtörtént ezt támasztja alá az is, hogy gyerekek az igazságügyi pszichológus szakértőnek élményszerűen adták elő a történteket, de ez nem szexuális indíttatásból történt.

A szakértői vélemény szerint nem érte trauma a gyerekeket. Annak viszont volt jelentősége, hogy az esetek közben pedagógust nem a nemi vágyának felkeltése kielégítése vezette, inkább erkölcstelen pedagógusként kihasználta a kiskorú lányok helyzetét.. Úgy vélte, hogy neki jogában áll a kiskorú lányokat fegyelmezni, nevelni.

Balláné Szentpáli Edit bíró az ítélet indokolása során hangsúlyozta, hogy ez igaz is, mert egy pedagógusnak szép szóval, illedelmesen, lehet és kell is nevelni, hisz ez a kötelessége, de az erőszakos érintés, illetőleg serdülő kislányok mellének érintése ebbe semmiféleképpen nem tartozik.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a hittan tanár büntetlen előéletét, az egyházközösség tekintetében végzett kifogástalan feladatait, a hajhúzás vonatkozásában a részbeni ténybeli beismerő vallomását. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe az oktatása alatt álló és ezáltal befolyása alatt álló kislányok helyzetének kihasználását.

A döntés ellen az ügyészség súlyosítás, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. A törvényszék a vádlott bűnügyi felügyeletét megszüntette, ezt mind az ügyészség, mind a pedagógus és védője tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.