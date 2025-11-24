hégető honorka-díjrtlszajki bálintfotó
Hégető Honorka-díjat kapott Szajki Bálint, a 24.hu fotóriportere

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 24. 18:47
Adrián Zoltán / 24.hu

Az „Ősök Útja Szellemi Ösvény” nevű magyar spirituális sámánista közösség mindennapjait és rítusait dokumentáló munkájáért Hégető Honorka-díjat kapott Szajki Bálint. A zsűri indoklása szerint a 24.hu fotóriporterének sorozata érzékletesen mutatja be a tagok lelki útkeresését, a természethez és az ősök szellemeihez való kapcsolódást, valamint az ősi szertartások és transzélmények révén történő belső gyógyulást, miközben rávilágít a közösségeket övező előítéletek mögött rejlő személyes tapasztalatokra.

Az idén már 21. alkalommal hirdetett pályázatot a Hégető Honorka Alapítvány: erre rekordszámú, összesen 100 videós és fotós pályázat érkezett be. A további díjazottak: Földiák VinceKósa Levente és Bíró Danijar (Partizán), Takács Lili (444.hu), Beck Nóra (RTL), Végh AttilaTóth-Máté Barnabás és Fuszek Gábor (Blikk), Ajpek Orsolya (Telex). Különdíj: Bankó gábor (444.hu), Yettel-különdíj: Szaplonczai Laura (Deutsche Welle).

A Hégető Honorka-díjról

Az RTL 2003-ban azzal a céllal alapított díjat a fiatalon, autóbalesetben elhunyt Hégető Honorka emlékére, hogy elismerje azoknak az újságíróknak és riportereknek, fotóriportereknek a munkáját, akik az adott év legmeghatározóbb társadalmi kérdéseit, és az azokra arra adott lehetséges megoldásokat dolgozzák fel videó vagy fotósorozat formájában. Az RTL ezzel a díjjal szeretne tisztelegni fiatalon, autóbalesetben elhunyt kollégájának munkássága előtt, aki elsősorban hátrányos helyzetű emberek sorsával foglalkozott riportjaiban.

Adrián Zoltán / 24.hu

Szajki Bálint projektje: „Ősök Útja Szellemi Ösvény”

Majercsik János Oguz és felesége, Majercsik-Szűcs Hajnal vezette „Ősök Útja Szellemi Ösvény” egy magyarországi spirituális sámánista közösség, amelynek tagjai a természet és az ősök bölcsességére alapozva keresik a lelki egyensúlyt, megtisztulást, a teremtőhöz való utat, a lelki gátak feloldását és a spirituális önkiteljesedést. Mindezt egy szellemi vezető, a sámán vezetésével, aki által – a belső ázsiai eredetű világkép szerint – a közösség szellemhívó szertartásokon keresztül kapcsolódik a természetfelettivel, túlvilágiakkal az ősök szellemeivel. Ezek az Ősök közvetítik az útmutatásokat, amelyeket követve teljesebb életet élhetnek a követők.  A közösség tagjai nem csak lelki útkeresők, hanem egymás iránt elkötelezett társak is, akik a közös szertartásokban erősítik meg összetartozásukat. A szertartások célja a belső gátak oldása, és válaszok megtalálása lelki problémáikra, melyeken a sámán vezet át egy ősi szellemi ösvény mentén. A sorozat dokumentálja azokat a szertartásokat, amelyek során a közösség tagjai a sámán segítségével járják ezt az önismereti utat.

A szertartások során számos rítus és eszköz képez hidat a látható és a láthatatlan világ között. Az ősök szellemeivel a sámán által szellemhívó szertartásokon kommunikálnak. A spirituális közösség tagjai számos csillagászati fordulóponton, mint napfordulók, napéjegyenlőségek tartanak elvonulásokat, áldozatokat és szertartásokat. Ezek közül több során a transz állapot elérésére és mély megélésekre törekednek, például a transzlégzés, izzasztókunyhó, transztánc, parázson járás, dobkör vagy a labirintusjárás.

Sok kisebb, akár zárt spirituális közösséggel kapcsolatban sok negatív előítélet és stigma él a társadalomban, miközben valójában a spirituális kiteljesedés sokféle formát ölthet, és a társadalmi normák közé szorított definíciók sokszor túl szűkek lehetnek – hiszen a lelki útkeresés minden esetben egyéni tapasztalat és megélés.

