Vasárnap délig a szavazásra jogosultaknak közel a negyede már leadta a voksát a Tisza jelöltállítási folyamatának első körében – erről Magyar Péter posztolt a Facebookon.

Az első körös szavazás szűkebb körben zajlik, ezen azok vehetnek részt, akik 2025 július 15. előtt tagjai voltak valamely Tisza-szigetnek vagy önkéntes szerződésük volt a párttal. A szavazás ma reggel vette kezdetét és holnap este 19 óráig tart. Magyar közölte azt is, hogy a párt másnap, azaz kedd reggel közli, hogy az egyes körzetekben melyik két jelölölt jutott tovább az első körös szavazáson. A második kör november 25–27-e között zajlik, itt már nemcsak a tiszások, de az adott választókerület minden lakója szavazhat. A párt november 30-án ismerteti a végeredményt, és jelenti be hivatalosan, hogy kik lesznek a párt egyéni jelöltjei a választókerületekben.

„A Tisza nem egy one man show”

Magyar Péter megismételte azt a korábban tett kijelentését, hogy Orbánék teljesen lefagytak a Tisza jelöltjeit meglátva. Ahogy írtuk, Orbán Viktor a jelöltaspiránsok bemutatásának másnapján már reagált is az új helyzetre, a miniszterelnök azt írta, a Tisza jelöltjei túl baloldaliak és szerinte ez lényegében ugyanaz a társaság, mint amit eddig a kormány ellenzéke produlálni szokott. Magyar Péter szerint viszont a Tisza amellett, hogy bebizonyította, a párt nem one man show, kész helyzet elé is állította a kormánypártokat, amik „nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy egy párt valódi szakembereket, és nem zsarolható, levitézelt szavazógombokat jelöl országgyűlési képviselőnek.

A Fidesz még az eddigieknél is jobban retteg, hiszen hogyan is lenne esélye Menczer Tamásoknak, Pócs Jánosoknak, Hoppál Pétereknek, Csöbör Katalinoknak, Dömötör Csabáknak, Vitályos Esztereknek iskolaigazgatók, gyermekorvosok, mérnökök, volt rendőrkapitányok, tűzoltók, gyógyszerészek, elismert elismert művészek, neves ügyvédek, tisztességes vállalkozók és kiváló gazdák ellen?

– sorolta Magyar, aki ismét köszönetet mondott a Tisza jelöltjeinek és önkénteseinek, egyúttal arra biztatott mindenkit, hogy használja ki „az orbáni maffia bénultságát”.

A Fidesznek mikor lesznek jelöltjei?

Némileg váratlanul erről a közmédia is érdeklődött a nagyobbik kormánypártnál, ami meg is osztott ezzel kapcsolatos részleteket a hirado.hu-val: januárnál előbb nem kell arra számítania senkinek, hogy a Fidesz-KDNP hivatalosan is közzé teszi az egyéni jelöltjeinek listáját.