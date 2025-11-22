Magyar Péter egyenválaszt adott az egyenkérdésekre

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán közölte, hogy a közmédia valóban minden jelölt-jelöltjüknek feltette ugyanazt a hét kérdést. Korábban a HVG írt arról, hogy körlevélben utasították a riportereket, hogy a Fidesz narratívájába illő kérdéseket tegyenek fel az előválasztásán indulóknak. Magyar Péter válaszolt helyettük.

1.) Támogatja-e a 3 kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését?

A TISZA-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. 2 millió 200 ezer embernek csökkentjük a személyi jövedelemadóját, valamint 27-ről 5 %-ra csökkentjük az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfakulcsát. Áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket. Emellett bevezetjük 1 milliárd forint felett a vagyonadót.

Ön lemondana-e a magasabb nyugdíjáról azok javára, akik kevesebbet kapnak? Igazságosnak tartja-e a nyugdíjak megadóztatását?

A TISZA-kormány alatt semmilyen nyugdíjadó nem lesz, viszont 120 ezer forintra emeljük a minimálnyugdíjat, minden nyugdíjas jelentős emelést kap és bevezetjük a maximum 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Egyetért-e azzal, hogy be kell engedni a migránsokat (a népesedési és nyugdíjproblémák megoldása miatt), ahogyan arról Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő beszélt?

A TISZA nem fogadja el sem a migrációs paktumot, sem a migránskvótát, viszont megtartjuk a déli határkerítést. Simonovits Andrást nem ismerjük.

Támogatja-e Ön Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását?

A TISZA nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt mondta, ha baj van, mindenkit berántana katonának – Ön egyetért a sorkatonaság visszaállításával?

A TISZA nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását. A Fidesz viszont igen. Erről Kövér László, Kósa Lajos, Simicskó István és Schmidt Mária többször beszélt.

Olvasta-e Bódis Krisztina „Csipkejózsika” című művét – Mit gondol róla, egyetért vele?

Az említett könyvet nem olvastuk, a Bibliát viszont igen, amiben több megfontolandó mondat mellett ez is szerepel: Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

Párttársa, Tarr Zoltán szerint választást kell nyerni, utána mindent lehet – Önnek, saját győzelme esetén, milyen konkrét tervei vannak?

A TISZA konkrét tervei a működő és emberséges Magyarország felépítéséhez ismertek. Többek között a korrupcióellenes intézkedések elfogadása, az uniós pénzek hazahozatala, az adócsökkentés, a nyugdíjemelés, az állami egészségügy és az oktatás fejlesztése, a MÁV megmentése, a kis- és középvállalkozások és a családi gazdálkodók támogatása, az önkormányzatok hatáskörének visszaadása és az orbáni megélhetési válság megszüntetése.

Magyar Péter végül felszólította

“köz”média minden munkatársát, hogy fejezzék be a jóravaló, becsületes magyar emberek ellen indított hajtóvadászatot és állítsák le a közpénzből folytatott lejáratást!

A Tisza Párt a héten bejelentette a 106 választókerületben azt 3-3 jelölt-jelöltet, akikből a párt előválasztásán kikerülnek a végső egyéni képviselőjelöltjeik a 2026-os választásra. Magyar Péter közölte, addig nem nyilatkoznak, amíg nem derül ki, kik lesznek a végső képviselőjelöltjeik. A pártelnök szerdán azt állította, hogy a kormánypropaganda nem csak a jelölt-jelöltjeiket, hanem a családtagjaikat is zaklatja.