Havazás: már négy embert kellett menteni a Börzsönyben

A szombati havazás sokakat csábított a természetbe, túrázók, szánkózók lepték el a havas tájakat. A Börzsöny Speciális Mentők jó előre felhívták a figyelmet a túrázás veszélyeire, e szerint a hóhatár alatti területek az elmúlt napok esőzései miatt sárosak, csúszósak és ez jelentősen megnöveli a kirándulási időt.

A konkrét veszélyforrásokat is bemutatták – itt írtunk erről –, de úgy látszik, sokan nem vették figyelembe a megváltozott viszonyokat. A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat ugyanis késő délután ismét Facebook-posztban figyelmeztettek, hogy a túrázást továbbra is csak megfelelően felkészülten ajánlják, illetve

„A hegyimentőknek kora délutánig már négy személyt kellett lehozniuk kimerültség, átázás miatt…”

A poszthoz egy videót is csatoltak, a táj tényleg gyönyörű, azonban mint látjuk, veszélyes lehet.