Figyelmeztetés: a fél ország a havat élvezi, de veszélyes a terep

A Kiderül.hu előrejelzése szerint vasárnap délelőttig még kedveznek a feltételek, hogy a csapadék hó formájában hulljon. A magasabb hegyeken már több centiméteres a hóréteg, de síkvidéken is kifehéredhet a táj átmenetileg. A Normafa Park szombat délelőtt Facebook-posztban jelentkezett a hírrel, miszerint 1–2 centiméter vékony hólepel borítja a hegytetőt, ami ugyan sportolásra – szánkózásra, sífutásra – még nem alkalmas, egy sétára azért érdemes ellátogatni, a táj gyönyörű. Az utak viszont síkosak, ajánlott melegen öltözve, csúszásmentes cipőben kilátogatni a természetbe.

Az elmúlt években kifejezetten ritkasággá vált a havazás, Magyarországon, a megmaradó hó pedig mondhatni párját ritkítja. Nem csoda, hogy ilyenkor tömegek indulnak meg a népszerű kirándulóhelyek felé, a főváros környéki hegyek mellett a Börzsöny vadregényes tájai is tömegeket vonzanak. Ami az időjárást illeti, több vármegyénkben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a havazás és az erős szél miatt, miközben a Börzsöny Speciális Mentők a túrázás veszélyeire hívják fel a figyelmet honlapjukon. E szerint a hóhatár alatti területek az elmúlt napok esőzései miatt sárosak, csúszósak és ez jelentősen megnöveli a kirándulási időt.

E körülmények között a Börzsönyi túrázást csak tapasztalt, megfelelő ruházattal és felszereléssel rendelkező túrázóknak ajánlják.

És hogy mindez nem csak pusztába kiáltott szó, tételesen felsorolják a veszélyforrásokat, amiket mindenkinek érdemes észben tartani, és természetesen nem csak a Börzsönyben:

Balesetveszély jég miatt. A csúszós latyakos hó éjszaka egyes helyeken megfagy, jegesedést képez, az ilyen területeken magas a súlyos sérülések köckázata.

Balesetveszély kidőlő fák miatt. A kidőlő fák és leszakadó ágak a túrázókra életveszélyt jelentenek, illetve kárt okozhatnak a parkolóban hagyott autókban.

Eltévedés, időtúllépés. A hó és a sár megnehezíti a haladást és tájékozódást, a túraidő jelentősen hosszabb lehet, és ne feledjük, milyen korán sötétedik.

Hipotermia kockázata. A megfelelő öltözék és bakancs elengedhetetlen, a 2022-2023-as télen a speciális mentőknek több hipotermiás esetük is volt, méghozzá egyértelműen amiatt, hogy egyesek megfelelő ruházat és cipő nélkül, felkészületlenül indultak neki a Magas-Börzsönynek.

Ami az időjárást illeti, vasárnap az ország keleti felén borult idő várható, míg nyugaton nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki, napközben már csak északkeleten lehet kisebb havazás. Az északnyugati, nyugati, majd a délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik, hajnalban általában -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.