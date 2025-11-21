A Momentum képviselője volt korábban a dpk-k mögött álló cég új ügyvezetője, zaklatási ügyek miatt kellett távoznia a pártból

A digitális polgári körök működéséért felelő ügynökség néhány hete kinevezett új ügyvezetője, Nagy Károly korábban a Momentum színeiben volt önkormányzati képviselő – nemrég megjelent információk szerint zaklatási ügyek miatt kellett távoznia a pártból.

A 444 írása szerint Nagy Károly amellett, hogy a Momentum színeiben önkormányzati képviselő volt a XVIII. kerületben, a párt ifjúsági szervezetének a TizenX-nek is alapítója és két évig vezetője volt. A Momentum ifjúsági szervezetének 14 és 24 év közötti személyek lehettek tagjai, a lap szerint közülük hárman is panaszt tettek Naggyal szemben 2020 őszén. Az ügyben diákok voltak érintettek, beleértve egy akkor még fiatalkorú, 17 év körüli lányt is. Nagy a történtek idején 24 éves volt.

A 444 forrásai szerint a Momentumnál alakult egy testület, ami a szexuális zaklatásra vonatkozó panaszok kivizsgálást végezte. Nagy esetében azt állapították meg, hogy ez erre készült protokollt a politikus két pontban sértette meg:

az egyik pontba a szándékos és kéretlen simulás, ölelés, fogdosás;

a másikba zaklató jellegű, kéretlen hívások, e-mailek vagy más üzenetek tartoznak.

A testület ítélete szerint Nagy Károly „szexuális zaklatást követett el”, de ahogy azt a lap is hangsúlyozza,

ez a megállapítás nem egyezik a Büntető törvénykönyvben foglalt, azonos nevű tényállással, mivel a Momentum protokollja tágabban értelmezi a kategóriát. Jogilag a történtek a zaklatás kategóriájába eshettek.

Nagyot pénzbüntetésre ítélték, ő ennek ellenére is az ártatlanságát hangoztatta és esetenként politikai leszámolást emlegetett. Az ő állítása szerint nem történt zaklatás, minden konszenzusos volt és a lányok kezdeményeztek.

A Momentum elnöksége az etikai bizottsági határozat megismerése után kijelentette, hogy a Nagy által elkövetett cselekmények nem összeegyeztethetők a Momentum közösségének értékrendjével, ezért nyomatékosan felszólították a politikust a távozásra és önkormányzati képviselői mandátumának visszaadására. Nagy Károly végül 2021 márciusában lépett ki a pártból, de a mandátumot nem adta vissza.

A digitális polgári körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget négy nappal azelőtt jegyezték be, hogy Orbán Viktor Tusványosan meghirdette a mozgalom indulását. Az ügynökség működteti a dpk-honlapot, ők a polgári körökbe jelentkezők adatkezelői is. Az ügynökség élén Partos Bence foglalt helyet kezdetben, ám ő három nappal a digitális polgári körök első országos találkozója után visszalépett a pozíciótól, az ő helyére került Nagy Károly.

Partos és Nagy a Mindset Pszichológia nevű cégnél is együtt dolgozik, illetve a Partos által alapított Transzparens Újságírásért Alapítvány menedzseri és vezetői posztját is az egykori momentumos képviselő tölti be.