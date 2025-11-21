Krimibe illő késes rablótámadás és kergetőzés Kerepesen, a balhé a HÉV-en is folytatódott – videó

Elfogták a rendőrök azt a két férfit, akik pár nappal ezelőtt konyhakéssel akartak kirabolni több embert is Kerepesen. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két férfi a Gyár utca és a Szabadság utca sarkánál szólított le két nőt és egy férfit, hogy pénzt kérjen tőlük.

A 42 éves Cz. Attila megfogta az egyikük táskáját, amikor a nő mellett álló férfi a védelmére kelt, és arra kérte Cz. Attilát és társát, F. Györgyöt, hogy hagyják őket békén. A kéregető ettől dühös lett, és káromkodni kezdett.

Pár másodperccel később előrántott egy konyhakést a kabátja alól, amivel hadonászni kezdett. Ettől a három áldozat megijedt, és egy közeli hotelig futottak, ahol segítséget kértek. Az elkövetők odáig követték őket, és a parkolóból folytatták a fenyegetőzést, majd, kis idő múlva, elindultak a HÉV-állomás felé.

Viszont a két nő és férfi társuk sem hagyta annyiban a sztorit. Támadóikat egészen az állomásig követték. Időközben megérkezett két ismerősük, akiket segítségül hívtak, és velük együtt felszálltak a szerelvényre, ahol meglátták a rájuk támadó férfit, aki addigra már a kocsi ablakán kidobta a kést. A sértett trió férfi tagja, a 44 éves L. Jenő és a segítségül hívott 41 éves L. Sándor bántalmazni kezdte Cz. Attilát.

Többször megütötték, rugdosták, majd, kis idő után, ezt abbahagyták, és leszállították a szerelvényről. A rendőrök bejelentéstől számított néhány percen belül a helyszínre értek, ahol a peronon találták az egymással hangosan veszekedő férfiakat

– közölte a rendőrség.

Az egyenruhások a két társaságot előállították, majd megkezdték a kihallgatásokat. A késes támadókat rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, valamint, mivel Cz. Attila gyorstesztje THC-ra pozitív jelzést mutatott, így neki kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték Cz. Attila és F. György letartóztatását. L. Jenőt és L. Sándort garázdaság elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ők az eljárás során szabadlábon védekezhetnek.