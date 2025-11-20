Hátrébb lép a Tisza Párttól Zelcsényi Miklós programkoordinátor

Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora, szúrta ki az erről szóló posztját a 444.

Előttem az őszi vizsgaidőszak, és egy csomó új kihívás, a Tiszás csapat pedig ráfordul a célegyenesre, és veletek közösen nem áll meg a győzelemig. Lélekben ott leszek veletek, történjen bármi!

– fogalmazott.

Zelcsényi azt is írta, fantasztikus másfél éven van túl, „amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat mikor kicsit hátrébb lépek.”

A 444 cikke szerint Zelcsényi tavaly nyáron csatlakozott a Tiszához, korábban sportrendezvények szervezésével foglalkozott. A 2017-es Budapestman Triatlon Országos Bajnokság szervezése miatt nyomozás indult ellene. Bár a feljelentést már 2019-ben megtették az ügyben, a hatóságok csak idén tavasszal kezdtek érdemben nyomozni. Zelcsényit előbb beidézték, majd költségvetési csalással gyanúsították meg. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.