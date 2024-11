Az Ultrabalaton főszervezője nyugdíjazta magát, hogy önkéntesként Magyar Pétert támogassa

A Tisza Párt elleni kampányban aktív szerepet vállaló közmédiának köszönhetően a hazai tömegsport világából sokan felismerhették Magyar Péter napokban kezdődött országjárásán Zelcsényi Miklóst. Az M1 Híradója november 20-án hosszú snittben mutatta be, ahogy Császár Attila riporter megpróbál bejutni a párt Szerencsen tartott rendezvény helyszínére, de a bejáratnál egy rendező útját állja. A rendező a hazai ultrafutó-társadalom ismert alakja, az Ultrabalaton főszervezője, a számos állami elismerésben részesített Zelcsényi volt.

Zelcsényi a 24.hu megkeresésére elismerte, hogy ott volt a szerencsi pártrendezvényen, miután nemrég csatlakozott Magyar csapatához. Mint mondta, néhány hete úgy döntött, hogy „nyugdíjba megy”, leadja vállalkozásait, és „szabadidejében a hazája jövőjéért dolgozik”. Zelcsényi hangsúlyozta, hogy fizetés nélkül, önkéntesként csaltlakozott a Tisza Párthoz, és így vesz részt az országjárás szervezésében.

Zelcsényi eddig az évente tízezernél is több résztvevőt vonzó Ultrabalaton mellett a többi között a 120 kilométeres távú Ultra Tisza-tó versenyt működtette, és a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége elnökségében is dolgozott. A tömegsport támogatásáért és szervezőmunkájáért csak az idén több állami elismerést kapott, augusztus 20-án a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntették.

A sportember november közepén a Facebook-oldalán bejelentette, hogy visszavonul, és átadja a stafétát az Ultrabalaton szervezésében.

Fantasztikus évtized van a hátam mögött, több mint száz nagy szabadidős sporteseménnyel, sok sikerrel és néha elkerülhetetlen kudarccal. Több mint tíz éve 228 fős volt az első triatlon eseményünk, és jövőre több mint 28 000 fős NN Ultrabalatont rendezünk meg a hazai futóközösség számára

– írta Zelcsényi, aki októberben versenyek mögött álló cégéből, a Balatonman Triatlon Kft.-ből is kiszállt. A ügyvezető-tulajdonos szerepkört fia, Zelcsényi Ákos látja el.

A Balatonman Triatlon Kft. az elmúlt öt évben megduplázta forgalmát, tavaly már több mint 750 milliós bevételt és közel 200 milliós nyereséget produkált.