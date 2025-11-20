Sulyok Tamás aláírt, kitüntetett, visszavont

Az Orbán Viktor által hétfőn bejelentett 11 pontos akciótervet összefoglaló salátatörvényt kedden az Országgyűlés 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el, Sulyok Tamás köztársasági elnök azt már alá is írta, megjelent a Magyar Közlönyben. Brunei szultánja mellett az államfő több kitüntetésről is döntött. A Magyarország Köztársasági Elnökének Ezüst Érdemérme elismerést kapta:

Csepregi András István gyógypedagógus, pedagógiai szakpszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi oktatója.

Deák Péter fejlesztőtanár, mentálhigiénés szakember, drámapedagógus, népi iparművész és hagyománykutató, aki csaknem négy évtizede a szolnoki gyermekotthon egyik nevelője, mentálhigiénés segítője és támasza.

Mészáros Andrea szociálpolitikus, integrációs terapeuta, a szekszárdi KÉK Madár vezetője, aki három évtizede sikeresen dolgozik a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációján és foglalkoztatásán.

Pusztai Melinda Alexandra , aki 2009 óta állandó misszióként szervez adománygyűjtő akciókat a Keszthely környéki mélyszegénységben élő családoknak.

Dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes orvos, neurológus, neuropatológus, szociális szakember, a Katolikus Szeretetszolgálat volt főigazgatója, a Biatorbágyi Egészségház volt igazgatója és az időseket gondozó Gizella Otthon alapítója és vezetője.

Szántó Tamás , az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

, az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Dr. Völgyesi-Molnár Márta Zsuzsa gyógypedagógus, az egészségtudományok doktora, egyetemi kutató és oktató, aki a különleges fejlődésű gyermekeknek, felnőtteknek és családjaiknak nyújt terápiás segítséget.

Az segítő szakemberek mellett az államfőtől ezt a kitüntetést kapta a Sándor-palota

díszelgési feladataihoz kapcsolódó fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként

Mudra József ezredes. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnoka, aki évek óta meghatározó szerepet tölt be az állami, nemzeti és katonai protokollfeladatok sikeres megvalósításában.

Sulyok Tamás köztársasági elnök ismét visszavont több magyar állampolgárságot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára. A határozatoknál minden esetben az érintett nevét, születési helyét, idejét tüntetik fel. Az államfő döntéseinek indoklása szerint a jogszabályok megszegésével szerezte magyar állampolgárságát. Sokan még a Szovjetunióban születtek, a fiatalabbak már Ukrajnában, de a 17 érintett egyike egy 42 éves argentin nő is. .

A törvény szerint az elnöki határozat a közzététele napjától érvényes. A határozatok a törvénynek arra paragrafusára hivatkoznak, amely szerint az állampolgárság visszavonható attól, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával, a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

A legtöbben vélhetően az egyszerűsített honosítás szabályait játszották ki. Sulyok Tamás korábban megszüntette egy Nyíregyházán született, 12 éves fiú állampolgárságát is. hivatalosan tőle is azért vonta vissza állampolgárságát, mert azt a jogszabályok megszegésével szerezte. Noha visszaszorulóban az úgynevezett állampolgárság-biznisz, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban jelezte: az állampolgárság megállapítása a diaszpórában, az egyszerűsített honosítás a Kárpát-medencében volt jellemző. A jelenlegi szabályok szerint egyébként az állampolgárságot csak a megszerzésétől számított húsz éven belül lehet visszavonni.