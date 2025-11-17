11 pontos akcióterv: megjelentek a részletek

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. Azt hivatalosan Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jegyzi. Azt írják: az Orbán-kormány

Európa egyik legversenyképesebb adórendszerének fenntartása érdekében folytatja az adócsökkentések és adminisztrációs egyszerűsítések elmúlt években megkezdett sorozatát. Az intézkedések egyaránt szolgálják a vállalkozások versenyképességének növelését és adóterhelésének csökkentését.

A salátatörvény több jogszabályt módosít, hogy teljesüljön Orbán Viktor hétfőn bejelentett 11 pontos akcióterve.

A Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével kötött megállapodás 80-90 milliárd forintos adócsökkentést jelent. Ennek forrása a megemelt bankadó lesz. Nagy Márton a megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte.