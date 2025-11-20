balesetgázoláspécsrendőrség
Elgázoltak egy nyolc hónapos terhes kismamát Pécsen, újszülöttje lélegeztetőgépen van

admin Vaskor Máté
2025. 11. 20. 06:19
Használhatod: rendőrségi hírek illusztrálása. Ne használd: gyilkosság, erőszak, lakástűz, abúzus, közúti baleset (ezekhez vannak külön illusztrációink). Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252728, Fotó: Fotó 24Hu

Elgázoltak egy nyolcadik hónapjában járó kismamát Pécsen, a Hunyai utcában, az alagútnál lévő zebránál még hétfőn. Az esetről most számolt be a bama.hu.

A lap úgy tudja, a nő súlyos állapotban került kórházba, császármetszést hajtottak végre rajta, hogy megmentsék a babát, aki jelenleg lélegeztetőgépen van.

Információik szerint a rendőrség keresi a baleset szemtanúit.

Az esettel kapcsolatban keresték az Országos Mentőszolgálatot és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de cikkük megjelenéséig nem kaptak válaszokat.

