Elgázoltak egy nyolc hónapos terhes kismamát Pécsen, újszülöttje lélegeztetőgépen van

Elgázoltak egy nyolcadik hónapjában járó kismamát Pécsen, a Hunyai utcában, az alagútnál lévő zebránál még hétfőn. Az esetről most számolt be a bama.hu.

A lap úgy tudja, a nő súlyos állapotban került kórházba, császármetszést hajtottak végre rajta, hogy megmentsék a babát, aki jelenleg lélegeztetőgépen van.

Információik szerint a rendőrség keresi a baleset szemtanúit.

Az esettel kapcsolatban keresték az Országos Mentőszolgálatot és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de cikkük megjelenéséig nem kaptak válaszokat.