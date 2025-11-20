Vezetőszáron vitték a bíróságra a neves magyar raliversenyzőket, a NAV szerint 1,2 milliárdot csaltak el

Milliárdos adócsalással gyanúsít a NAV ismert magyar raliversenyzőket – írta a Blikk. A lap információi szerint kedden tizenegy embert vettek őrizetbe, köztük többszörös bajnokokat és egy csapatfőnököt is, akik csütörtökön kerültek a bíróságra.

A Budapest Környéki Törvényszék épületébe csütörtök délelőtt három turnusban szállították a gyanúsítottakat, akiknek a további fogvatartásáról a nyomozási bírók külön-külön döntöttek. Az adóhivatal emberei megbilincselve, vezetőszáron kísérték a jól szituált ralisokat, akik többnyire rezzenéstelen arccal várták a sorsuk alakulását.

A NAV közlése szerint 1,2 milliárd forintos adóhiány miatt indult büntetőeljárás az autóversenyzők és mintegy ötven társuk ellen. Kiderült, egy autóversenyzéssel foglalkozó páros a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkozott, több tucat gazdasági társaság részére nyújtottak szolgáltatást. Az üzlettársaknak nagy összegű áfát kellett volna befizetniük, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautókhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat „papíron”.

A nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is részesült. Egy bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint más hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az „alvállalkozó” cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet diszponált.

Kedden a NAV összesen mintegy 450 munkatársa hajtott végre kutatássorozatot több helyszín a rendőrség segítségével: bizonyítékokat szereztek be, intézkedtek a vagyoni hátrány megtérülése érdekében, megkezdték a mintegy 50 gyanúsított kihallgatását. Végül tizenegy embert vettek őrizetbe, akikről most döntöttek.

Közülük csupán ketten nők: egyikük az apjával versenyez egy autóban, a másikuk pedig egy csapatfőnök. A lap szerint előbbinek végül nem rendelték el a letartóztatását, ő szabadlábon, bűnügyi felügyeletben védekezhet, a többiek egyelőre biztosan maradnak a rácsok mögött. Az apja egyébként harminc éve folyamatosan versenyzője a magyar ralibajnokságnak és több kategória bajnoka is egyben.