Magyar Péter: Nemcsak a jelöltjeinket zaklatják, hanem a családtagjaikat is

A kormánypropaganda telefonon zaklatja a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra hozott jelöltjeit és családtagjait – állítja Magyar Péter. A párt elnöke a Facebookon azt írta, hogy felhívták a Tisza Párt egyik jelöltjének 87 éves édesanyját, és Ukrajnáról és Brüsszelről kérdezték.

A hölgy egyébként Fidesz-szavazó. Volt. Eddig

– tette hozzá Magyar.

Azt is írta, hogy a propagandasajtó képviselői ott ólálkodnak a jelöltek házánál és tegnap az egyikük 15 éves gyerekét kérdezgették, hogy mikor jön haza az édesanyja.

A Tisza hétfő este tette közzé azokat a jelöltaspiránsokat, akik közül hamarosan a választáson induló jelöltek kerülnek ki.