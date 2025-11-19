humanistákpárbeszéd-zöldekcseh katalinbarabás richárd
A Párbeszéd – Zöldek elnöksége egyhangúlag támogatja a Humanistákat, Barabás Richárd új pártját

Mohos Márton / 24.hu
2025. 11. 19. 17:50
A Facebookon reagált a Párbeszéd-Zöldek elnöksége arra, hogy a párt társelnöke, Barabás Richárd múlt héten bejelentette, Cseh Katalinnal Humanisták néven új pártot alapít.

Eloszlatva a nyilvánosságban terjedő feltételezéseket, ezúton jelezzük: a Párbeszéd – ZÖLDEK elnöksége megérti Barabás Richárd Humanista-kezdeményezését, egyetért annak céljaival, és egyhangúlag támogatja azt

– írja a párt elnöksége, aminek tagja maga Barabás Richárd is. Nem siették el a reagálást: Barabásék éppen egy hete jelentették be, hogy új pártot alapítanak.

Barabás Richárd a Párbeszéd társelnöke és Cseh Katalin a Momentum országgyűlési képviselője múlt pénteken a Partizánnak adott interjúban többek között arról beszéltek, hogy azért indítottak új politikai pártot, mert úgy érzik, hogy van rá társadalmi igény. Az is kiderült az interjúból, hogy a Humanistákat a Párbeszéd pénzén építi fel Barabás Richárd, aki azt állította, hogy Karácsony Gergely előtt hónapokig titkolózott.

Cseh Katalint a Momentum kizárta a pártból.

A Humanistákat a Párbeszéd pénzén építi fel Barabás Richárd, aki állítja, hogy Karácsony Gergely előtt hónapokig titkolózott
Pedig gőzerővel szervezte a pártot. Cseh Katalin pedig nem adja vissza parlamenti mandátumát.

