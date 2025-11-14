A Humanistákat a Párbeszéd pénzén építi fel Barabás Richárd, aki állítja, hogy Karácsony Gergely előtt hónapokig titkolózott

Nem elég, hogy Orbán Viktor eltűnjön végre, emberjogi kiegyezésre is szükség van – mondta Cseh Katalin a Partizánban péntek este, arra a kérdésre, hogy mi szükség van a Humanistákra a 2026-os választáson a már meglévő, nem tiszás, de ellenzéki pártok mellett (DK, MSZP, MKKP). A momentumos politikus azt mondta, „mi azt gondoljuk, hogy egy új ajánlat lehet része a változásnak, ami támogatja a kormányváltást, de kiegészíti Magyar Pétert azokon a területeken, ahol ő esetleg kicsit mást képvisel.” Hozzátette: ők csak listán kérik az emberek szavazatát, egyéniben nem. Cseh szerint Magyar nem kezeli megfelelően a női témákat, a családon belüli erőszakot, a melegjogok kérdéskörét.

Mint azt megírtuk, szerda délelőtt Cseh Katalin (Momentum) és Barabás Richárd (Párbeszéd) bejelentette, hogy a Humanisták névre keresztelt csoportosulás élén folytatják a politizálást és a jövő évi országgyűlési választáson is elindulnának. A párt – Barabásék szerint – a liberális, progresszív, urbánus szavazóknak kínálna alternatívát úgy, hogy nem veszélyezteti Magyar Péter, illetve a Tisza egyéni győzelmeit.

Barabás Richárd elmondta az interjúban: a párt alapítás ötlete a Pride körüli „intenzív időszakban” vetődött fel benne. Barabás többször megkapta a kérdést, hogy nem látja-e problémásnak, hogy a Párbeszéd társelnökeként, a fővárosi közgyűlés képviselőjeként, egy újabb pártot csinál, de a politikus ebben semmi ellentmondást nem látott. „Lehetsz partizános és humanista, vagy momentumos és humanista” egyszerre – mondta.

„Rég rossz, ha valaki úgy vág bele egy olyan projektbe, amibe mi vágtunk, hogy kizárólag statisztikákra, számokra és mérésekre alapozza” az indulást – mondta Cseh, amikor arról kérdezték, mi lesz, ha nem jutnak be a parlamentbe, azok nem lesznek-e elvesztegetett szavazatok. „Túl régóta csinálunk olyan politikát, amikor számoknak nézzük az embereket” – mondta Cseh, aki szerint van igény erre a pártra. „Hiányzik valami” a mai politikai kínálatból – tette hozzá Barabás, aki szerint az idei Pride-n felvonult 350 ezer embernek nincs politikai képviselete.

Barabás elmondta, hogy Mesterházi Ernőnek, Demszky Gábor egykori tanácsadójának nincs köze a párthoz, azt viszont hangsúlyozta, hogy hónapokon át úgy szervezte a Humanistákat, hogy nem tájékoztatta arról Karácsony Gergelyt, csak múlt pénteken. Arra viszont nem válaszolt, hogy amikor elmondta neki, akkor Karácsony örült-e a bejelentésnek, vagy sem.

Cseh Katalin ezentúl elmondta, nem adja vissza a parlamenti mandátumát a Momentumnak. Barabás azt mondta, természetes hogy a Párbeszéd részt vesz a humanisták szervezésébe, finanszírozásába.

“Magyar Péter lesz a miniszterelnök jelöltünk” – mondta Cseh és Barabás. Utóbbi megjegyezte: meglepően sokan keresik és írnak rá, amúgy mindent megfelelő módon intéznek jogilag, morálisan is.

Végül bejelentették, hogy hétvégén ötigenes aláírás-gyűjtésbe kezdenek. Ebben többek között a melegházasságról és az új alkotmány szükségességéről kérdeznek. Azt mondták: jelenleg egy tucatnyi ember segíti a Humanista Pártot.