„Most meghalsz!” – mondta a volt barátnőjét leszúró férfi, majd megkéselt még egy embert

Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a férfit, aki tavaly júliusban életveszélyes sérüléseket okozott volt élettársának és egy férfinak Komlón. A Pécsi Ítélőtábla közleménye szerint a férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és zaklatás miatt ítélte el, megemelve az első fokon kiszabott tizenhárom év börtönbüntetést.

Az elkövető és a nő korábban élettársak voltak, de mivel a vádlott többször agresszív volt, egy alkalommal pedig meg is ütötte, a nő elköltözött ötéves gyermekével otthonról. A férfi tavaly július 12-én találkozni akart a nővel, aki ebbe beleegyezett, a barátnője pedig azzal a feltétellel engedte be a lakásba a vádlottat, hogy ott semmilyen veszekedés nem lesz.

Az elkövető aznap a lakásban aludt, majd másnap délután arra kérte a volt párját, menjen vele. Miután ezt a nő megtagadta, a férfi a lakásban talált egyik késsel több alkalommal megszúrta annak felsőtestét, miközben azzal fenyegette, hogy „most meghalsz”.

A támadó ezt követően a lakásban tartózkodó férfihez lépett, és minden előzmény nélkül egyszer őt is megszúrta a felsőtestén, majd elmenekült. A megtámadott nőn és a férfin életmentő beavatkozásokat kellett végrehajtani, a férfi, lépének eltávolítása miatt, maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az elkövető ezután Budapestre utazott, ahonnan felhívta nő apját, és megfenyegette, hogy ha elkapja őt vagy családját, akkor úgy járnak, mint a lánya. A férfit július 15-én fogták el a fővárosban.