Frontálisan karambolozott egy tűzoltóautó Bonyhádnál

2025. 11. 17. 15:45
Súlyos baleset történt hétfő délután a 6-os főúton, Bonyhád térségében, egy vasúti felüljárónál. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre azt közölte, hogy  egy autós haladt Bonyhád felé a 6-os főúton, amikor nekiütközött az előtte forgalmi okból lassabban haladó kocsinak.

Az ütközés erejétől megpördült és átsodródott a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő tűzoltóautóval ütközött.

Az elsődleges információk szerint egy könnyű sérültje van a balesetnek. A lezárás miatt a forgalom rendőri irányítás mellett Bonyhád útjain halad. A helyszínre mentő is érkezett.

Frissítünk!

Feloldották az útzárat, így ismét zavartalan a forgalom.

