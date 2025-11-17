Frontálisan karambolozott egy tűzoltóautó Bonyhádnál

Súlyos baleset történt hétfő délután a 6-os főúton, Bonyhád térségében, egy vasúti felüljárónál. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre azt közölte, hogy egy autós haladt Bonyhád felé a 6-os főúton, amikor nekiütközött az előtte forgalmi okból lassabban haladó kocsinak.

Az ütközés erejétől megpördült és átsodródott a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő tűzoltóautóval ütközött.

Az elsődleges információk szerint egy könnyű sérültje van a balesetnek. A lezárás miatt a forgalom rendőri irányítás mellett Bonyhád útjain halad. A helyszínre mentő is érkezett.