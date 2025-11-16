Hadházy Ákos Várkonyi Andrea luxusszettjét szúrta ki Mészáros Lőrinc feleségének adományvideójában

1,6 milliós Louis Vuitton szoknya-blúz szettben ment jótékonykodni Andi. Nem tehet róla szegény, nyilván nem telik neki olcsóbb ruhára… Mondjuk lehet, hogy ő igyekszik, és tényleg olcsó göncnek tartja azt a ruhát, aminek áráért egy gyermekvédelmi szakember majdnem fél évig dolgozhat. A táskát és az órát most nem nagyon mutatták…

– így kezdi legfrissebb Facebook-bejegyzését Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő azt a videót tekintette meg, amit Várkonyi Andrea osztott meg a saját Facebook-oldalán egy jótékonysági eseményről. Az október végi videóban Mészáros Lőrinc felesége arról számol be, hogy

felemelő érzés volt részt venni a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat új orvosi műszereinek átadásán. A Pro Filii Alapítvány 55 millió forintos adományával három kezelőcentrum munkáját segíthetjük, hogy a daganatos gyermekek a legmodernebb ellátást kaphassák.

Hadházy a vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmaz: a Várkonyi által viselt ruhánál is „gyomorforgatóbb maga az aktus: Lőrinc kb. egy óra alatt keresi meg azt az 55 milliót, amit nagy kegyesen, ilyen propagandavideó készítése mellett adtak összesen nyolc gyermekonkológiai központnak. A lopott pénzből odadobnak pár forintot, aztán elvárják, hogy ezért haptákba vágják magukat az orvosok, hogy jól nézzen ki a videó.”

A független képviselő szerint szégyen, hogy a videó alapján adományként átadott eszközök – perfúzorok és betegőrző monitorok – egyáltalán hiányozhatnak egy állami gyermekonkológiai intézményben.