Molinókkal várják Orbánékat Győrben

Két óriás molinóval és egy üres székkel várta az aHang Győrben Orbán Viktort és a DPK országjárására érkezőket. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök közel 20 éve nem hajlandó kiállni miniszterelnök-jelölti vitára.

Az egyik molinón az olvasható, hogy „20 év menekülés után ezúttal is lesz kibúvó? A magyar társadalom többsége miniszterelnök-jelölti vitát akar!”, míg a másikon egy számláló látható, hogy „Orbán Viktor 7164 napja nem áll ki miniszterelnök-jelölti vitára”. Egy üres széket is kiraktak az aktivisták, amin az állt, hogy