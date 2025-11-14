Blikk: Korábban is megpróbálhatott ellopni egy kisbabát egy budapesti nő

Újpesten is próbálkozhatott az a nő, aki a minap ellopott egy újszülöttet Budapesten, a VIII. kerületben – számolt be róla a Blikk.

A lapnak egy 19 éves édesanya arról mesélt, hogy a kisfia a születése után két hétig kórházban volt, ekkor több kép is került fel róla a közösségi médiába. Ezekhez kommentelt egy nő, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát.

Az édesanya, Amanda tolakodónak tartotta, és nem akart vele beszélni, de végül elfogadta a tisztasági csomagot, amit felajánlott adományként. A magát nekik is Renátaként kiadó nő háromszor járt náluk, adományokat vitt, majd az utolsó alkalommal a családtagokat egy gyorsétterembe küldte „papírok aláírása” miatt, csak az anya maradt otthon a gyerekkel.

Amanda már éppen szállt volna be a gyerekkel Renáta kocsijába, amikor a nő visszaküldte Amandát egy táskáért. Renáta már éppen lépett volna ki a kapun a kisfiúval, ám a gyerek dédmamájának gyanús lett a dolog, hazasietett az étteremből, és éppen elcsípte a kapuban Renátát. A család később a hírekben felismerte a nőt, jelentkeztek a rendőrségnél, akik hamarosan tanúként is kihallgatják őket.

Parókával álcázta magát

Amint arról korábban beszámoltunk, november 8-án Renáta egy VIII. kerületi lakásból lopott el egy újszülöttet. A 31 éves nő parókával álcázta magát, és a fenti esethez hasonlóan egy alapítvány munkatársának kiadva férkőzött egy háromgyermekes édesanya bizalmába. Két nappal korábban ismerkedtek meg, amikor Renáta adományokat ígért. A nő azt állította, hogy a felajánlott tárgyakat másik helyszínen lehet átvenni, és azt mondta, hogy addig vigyáz a gyerekekre. Amikor az anya rájött, hogy átverték, Renáta már elmenekült a lakásból a csecsemővel.

A rendőrség másfél órán belül értesült arról, hogy a nő a SOTE-nál leadta a babát, majd elhagyta a kórházat. A vallomásában azt mondta, nem lehetett gyermeke, és a párját akarta megtéveszteni, hogy ő szült. Először a lakásába vitte a nagyjából 8–10 napos babát, sajátjaként mutatva be a családjának, majd később úgy döntött, nem tartja meg, ezért vitte kórházba. Jelenleg szabadlábon védekezik, és állítása szerint megbánta tettét.

A nő meneküléséről videó is készült: