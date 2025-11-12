kormánynevelőszülőkalapdíjorbán viktor
Megduplázza a kormány a nevelőszülők alapdíját

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 11. 12. 21:26
Varga Jennifer / 24.hu

Ülésezett a kormány, amely fontos, a nevelőszülőket érintő döntéseket hozott – jelentette be Orbán Viktor:

  • Megduplázzák a nevelőszülők alapdíját.
  • A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.
  • A speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emelik.

A kormánynak mindenben kötelessége támogatni a nevelőszülőket – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A nevelőszülőkre jutó források megemeléséről már Gulyás Gergely is beszélt egy október végi kormányinfón.

A 444 emlékeztet, a kormány még 2014-ben biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá minősítette a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért a munkáért kapott garantált bérüket.

A nevelőszülők alapdíja 2025-ben havi 87 ezer 240 forint. Az egyedi szükségletű gyerek után pedig jelenleg többletdíjként minimum a minimálbér 7 százaléka, azaz 20 ezer 356 forint illeti meg őket.

