Kulcskérdés, hogy pusztán a bejelentett béremelés megnövelheti-e a nevelőszülők számát

2025. 10. 31.
Jelentős lépésnek számít, hogy a kormány ígérete szerint megkétszerezik a nevelőszülők bérezését, miután hosszú időn keresztül érdemben nem növelték az összeget. Az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője szerint az még nyitott kérdés, hogy mindez mennyire segít majd a szektor egyéb égető problémáin, köztük az idősödő nevelőszülők egyre nagyobb leterheltségén. A gyermekvédelmet érintő anyagi megfontolásokon túl szükség van a gyermekszegénység elleni küzdelem alapvető átgondolására is.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy 2026. január 1-jétől 15 százalékos béremelést hajtanak végre a szociális dolgozók körében, ezen kívül megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat. Az utóbbi lépés a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint segíteni fogja, hogy a gyermekvédelemben gondozottak közül a legtöbben nevelőcsaládokban nevelkedjenek.

Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője (a szervezet jelentős szereplő a hazai nevelőszülői hálózatok működtetésében) a bejelentést úgy értékelte, hogy

a nevelőszülők bérének megkétszerezése egy jelentős és nagyon régóta követelt lépés.

A kormány 2014-ben minősítette biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért garantált bérüket.

