Kulcskérdés, hogy pusztán a bejelentett béremelés megnövelheti-e a nevelőszülők számát

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy 2026. január 1-jétől 15 százalékos béremelést hajtanak végre a szociális dolgozók körében, ezen kívül megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat. Az utóbbi lépés a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint segíteni fogja, hogy a gyermekvédelemben gondozottak közül a legtöbben nevelőcsaládokban nevelkedjenek.

Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője (a szervezet jelentős szereplő a hazai nevelőszülői hálózatok működtetésében) a bejelentést úgy értékelte, hogy

a nevelőszülők bérének megkétszerezése egy jelentős és nagyon régóta követelt lépés.

A kormány 2014-ben minősítette biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért garantált bérüket.