Villamos hajtott a fogaskerekű vonalán

Rendhagyó próbajáratot láthattak ma az arra járók a fogaskerekű vonalánál, a BKV ugyanis tudományos vizsgálat keretében, szigorú óvintézkedések mellett, egy mérőműszerekkel felszerelt és maximális terhelésű Tátra villamos hajtott végig rajta. Meg akarták nézni, mennyire működőképes az adhéziós (fogasléc nélküli) megoldás a vonalon – számolt be róla a BKV a Facebook-oldalán.

Az 1874-ben átadott budai fogaskerekű vasút a főváros egyik ikonikus közlekedési eszköze. Műszaki állapota miatt időszerű a pálya és a járműpark megújítása. A BKV ezért olyan alternatív megoldásokat keres, amelyekkel a vasútüzem biztonságos, korszerű és gazdaságos formában tartható fenn, tették még hozzá.

Vagyis, hogy a vonalon tudna-e járni villamos a gyakorlatban, mert elméletileg igen. Illetve, a Totalcar arról is ír, amiatt is lehetet a teszt, hogy meg tud-e valósulni az a távlati terv, hogy a fogaskerekű vonalát bekössék a Széll Kálmán térre.