- Szijjártó Péter: Korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól, aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson
- Mennyibe kerülhetett Orbánéknak a Wizz Air-gép bérlése?
- Mit ért el Orbán Trumpnál?
- Magyar Péter szerint Orbán eladta Magyarországot Washingtonban
- Holtan találták meg a doktornőt, aki eltűnt a szegedi kórházból
- Körözés alatt állt az óvodába késsel berontó férfi, kábítószert és szamurájkardot is találtak a kocsijában
- A Békemeneten vonult a Ringier vezérigazgatója, aki a Blikk eladása után is a helyén maradhatott
- Elismerte a fideszes propagandista, hogy napokkal korábban tudott a Tisza-adatbázisból készült térképről
- Erdő Péter bíboros fogadta Pető Attilát, a papi zaklatás áldozatát
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 8.
Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor Facebook-oldala
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!