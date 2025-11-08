Mennyibe kerülhetett Orbánéknak a Wizz Air-gép bérlése?

Irány haza! – posztolta Orbán Viktor magyar idő szerint szombat délután fél 3-kor egy Trump-sapkás kormányzati csoportkép kíséretében, felszállás előtt, hogy véget ért az amerikai útja.

A miniszterelnök csütörtökön reggel indult el Budapestről az Egyesült Államokba a Donald Trump elnökkel tervezett találkozójára, és mintegy 8000 kilométernyi repülés után este érkezett meg a washingtoni Dulles repülőtérre. A miniszterelnökkel szokatlanul népes küldöttség utazott, miután a kormányzat a remélt eredmények minél szélesebb körű kommunikációja érdekében a miniszterek, üzletemberek és tanácsadók mellett számos kormánypárti influenszert és médiamunkást is elvitt az útra.

A nagy fontosságúnak minősített tárgyalások előkészítésénél nem spóroltak a költségekkel.