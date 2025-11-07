Magyar Péter üzent Orbánnak, hogy egy dolgot feltétlenül kérdezzen meg Trumptól

Magyar idő szerint péntek délután fogadja Orbán Viktort Donald Trump a Fehér Házban. A találkozóval egy bejegyzés erejéig Magyar Péter is foglalkozott, előbb értékelve az Orbán-kormány jelenlegi és felvillantva a Tisza-kormány jövőbeli lehetséges külpolitikáját, majd Orbánnak is üzent, hogy egy dologra feltétlenül kérdezzen rá, amikor az amerikai elnöknél jár.

Lehet bábszínházat játszani, de a magyar történelem bebizonyította, hogy a hintapolitika nem működik. Nem lehet egyszerre kint és bent is egeret fogni. Magyarország helye Európában és a nyugati szövetségi rendszerben van

– írta Magyar Péter, megismételve az október 23-i beszédében megfogalmazott gondolatát, miszerint „a magyar történelmet nem Brüsszelben, de nem is Moszkvában és nem is Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon és tereken”. Ehhez kapcsolódóan emlékeztetett arra is, hogy a jövő évi választáson a magyarok nem Trumpról, Putyinról vagy Zelenszkijről mondanak ítéletet, hanem Orbán Viktorról és az ő 16 éves kormányzásáról.

„A Tisza minden olyan megállapodást támogat, amely valóban a magyar emberek életét, energiabiztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét támogatja. Ugyanakkor már most jelzem, hogy a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal” – jelezte előre, mi a pártja álláspontja abban az ügyben, hogy a magyar és az amerikai kormány ma várhatóan több gazdasági ügyben is megállapodik.

Miniszterelnök úr, ha már Trump elnöknél jár, kérdezzen rá, hogy lehet-e amerikai elnök valaki, aki gyáva kiállni egy elnökjelölti vitára! Szívja magába a szabadság friss levegőjét, és szedje össze a bátorságát!

– üzente meg végül Magyar Orbánnak, utalva arra, hogy Győr polgármestere, Pintér Bence vitára hívta a városba ugyanazon a napon készülő Magyar Pétert és Orbán Viktort, amire a Tisza elnöke már jelezte nyitottságát. Orbán valószínűleg nem él majd a lehetőséggel. Magyar minden bizonnyal azért javasolta a kérdésfeltevést, mert maga Trump nagyon nagy vitatkozó, ami a tavalyi amerikai választási kampányban is nagy fegyvere volt. Részben ezen elnökjelölti vitáknak is volt köszönhető, hogy a hivatalban lévő elnököt, Joe Bident a demokraták végül mégsem indították el a posztért.