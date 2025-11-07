Egy hónap alatt egymilliárd forintot moshatott tisztára két férfi

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz azzal a két férfival szemben, akik egy pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon, és egy hónap alatt több mint egymilliárd forintot moshattak tisztára.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi emberek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte. Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta.

A gyanúsított vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni. Az ismerős talált is egy – jelenleg már ismeretlen helyen tartózkodó – férfit, aki részt vett két cég alapításában és bankszámlák nyitásában. A stróman ezután átadta a bankszámlaadatokat társainak, akik azt továbbították a pénzmosó hálózatnak. A tájékoztatás szerint a bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt tettesek tovább utaltak.

A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza – közölték.