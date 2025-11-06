Kiszámolták, hogy mennyivel nőttek volna a nyugdíjak, ha a Fidesz nem vezeti ki a svájci indexálást

A nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz a 2010-es kormányváltás után nem vezette volna ki a svájci indexálást, vagyis azt a módszert, amellyel felerészben a bérek növekedésével, fele részben az infláció mértékével emelik az ellátásokat, számolta ki Katona Tamás közgazdász.

A Népszava szerint a kormány ehelyett alkalmazza azt, hogy az ellátottak járandósága kizárólag az infláció mértékével nőhet, így az idősek a gazdaság teljesítményéből az elmúlt másfél évtizedben nem részesülhettek.

Az átlag nyugdíj ma 226 ezer forint, ezzel szemben a svájci indexálással – 373 ezer lenne. Ezen belül az öregségi nyugdíj átlaga 246 ezer helyett ma 405 ezer forintnál tartana.

A számítás szerint az idősek megbecsüléseként kommunikált és bejelentett 14. havi ellátás mindössze csupán 7,3 százalékos többletet jelent a nyugdíjasoknak.

Ma a 2 millió öregségi nyugdíjas fele 210 ezernél kevesebből él, egyharmaduk kevesebb mint 140 ezer forintot kap.