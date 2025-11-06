magyar pétermandineradatszivárgástisza világ
Vizsgálódik a NAIH a Tisza appját állítólag letöltőket listázó Mandiner ellen

Szajki Bálint / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 11. 06. 16:54
Szajki Bálint / 24.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított, miután a Mandiner a Tisza Világ adatszivárgása után listázni kezdte azokat a közéleti személyiségeket, értelmiségeket és újságírókat, akikről úgy tudják, hogy regisztráltak a párt applikációjában.

„Kérelemre indult eljárásokban vizsgálják az azokban megjelölt médiaszolgáltatók szerepét a nyilvánosságra került személyes adatok kezelése tekintetében” –válaszolta a NAIH a hvg.hu kérdésére. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel több részletet nem közöltek, viszont „az eljárások lefolytatása után a hatóság tájékoztatni fogja a nyilvánosságot azok eredményéről”.

A NAIH azt is írta, hogy október 6-án hivatalból értesültek a Tisza Világ potenciális adatvédelmi incidenséről, ami után másnap hatósági ellenőrzést indítottak a Tisza Párttal szemben az adatok kezelésével és szabad áramlásával kapcsolatban, ez jelenleg is folyik.

Az Europion közvélemény-kutatása felmérte, hogy a magyar választók hogyan ítélik meg az adatszivárgás ügyét, azért kit tartanak felelősnek.

Arról, hogy a Fidesz hogyan használja kampányfegyverként a Tisza appjának adatszivárgását, itt olvashat tovább.

