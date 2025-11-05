MI-biztosok a minisztériumokban, kötelező távoktatás

A kormány úgy döntött, hogy fejlesztik a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) és a hozzá kapcsolódó mesterségesintelligencia-alapú jogi támogató rendszert (LegalAI). A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó nemzeti érdekekre hivatkozva Szijjártó Péter miniszter azt a feladatot kapta, hogy folyamatosan építse be a mesterséges intelligenciát Magyarország külpolitikai és külgazdasági stratégiájába.

A külgazdasági és külügyminiszter mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a kultúráért és innovációért felelős Hankó Balázsnak kell kialakítani együttműködést az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Arab Emírségekkel, Németországgal és Ausztriával a mesterséges intelligencia területén, beleértve a szabványosítási, kutatási, ipari és oktatási együttműködéseket.

A kormány növelné a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi tudatosságot, ezért külön határozott arról például, hogy Pintér Sándor belügyminiszter és Hankó Balázs – a mesterséges intelligenciáért felelős

kormánybiztos, Palkovics László bevonásával – 2026. március 31-ig dolgozzák ki és 2026. december 31-ig indítsák el a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kapta feladatként, hogy vezessék be a közszolgálati jogviszonyban állók, az állami tulajdonú vállalatok, az államilag finanszírozott felsőoktatási intézmények számára a MI Jövünk – Mesterséges Intelligencia alapjai ingyenes, zárt rendszerű elektronikus távoktatás kurzus kötelező elvégzésének rendjét.

Az Orbán-kormány egy másik határozata szerint a kormányzati koordináció és kapcsolattartás, illetve a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői hálózat megerősítése érdekében