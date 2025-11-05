Négy év fegyházat kértek a férfire, aki nők előtt maszturbált a HÉV-en

Kedden az előkészítő üléssel megkezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon annak az ötvenes éveiben járó férfinak a pere, aki fiatal nők előtt maszturbált a HÉV-en.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség négy év fegyházbüntetést és négy év közügyektől eltiltást kért a szeméremsértés bűntettével és szeméremsértés vétségével vádolt férfira előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek során 18 év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetne. A férfi csak részben ismerte be a bűnösségét, és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról sem, ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.

A vádirat szerint a hasonló jellegű cselekmények miatt korábban már büntetett férfi 2022. november 3-án a délelőtti órákban felszállt a Gödöllőre közlekedő HÉV-re. Ott leült egy 16 éves lány közelében, majd elővette a nemi szervét és a lányt folyamatosan figyelve önkielégítést végzett. A lány ezt látva megijedt, és a legközelebbi megállónál leszállt a szerelvényről, de előtte még telefonjával rövid felvételt készített a férfiról.

Az elkövető egy héttel később megint felszállt a gödöllői HÉV-re, amelyen egy felnőtt nő is utazott az egyik kocsi hátsó ajtajánál. A férfi a nő közvetlen közelébe lépett, majd nemi szervét elővette és a nő mellett állva végzett önkielégítést. A nő a férfi cselekményén megbotránkozva a következő megállóban azonnal átszállt egy másik kocsiba.