Annyira megtetszett egy nőnek a vendégházban lévő LCD TV, hogy kitépte a falból és hazavitte

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 03. 15:49

Vádat emelt a Jászberényi Járási Ügyészség azzal a jászsági nővel szemben, akinek annyira megtetszett a vendégszobában lévő tévé, hogy ellopta.

Az ügyészség közleménye szerint a 32 éves  nő május közepén kibérelt egy szobát az egyik jászsági vendégházban, majd a másnapi távozásakor kitépte a szobában a falra szerelt LCD televíziót a falból, és azt a fali konzollal és a távirányítóval együtt magával vitte.

A negyven ezer forint értékű televíziót lefoglalták, így a kár megtérült. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért az elkövetőre.

