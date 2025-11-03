Annyira megtetszett egy nőnek a vendégházban lévő LCD TV, hogy kitépte a falból és hazavitte

Vádat emelt a Jászberényi Járási Ügyészség azzal a jászsági nővel szemben, akinek annyira megtetszett a vendégszobában lévő tévé, hogy ellopta.

Az ügyészség közleménye szerint a 32 éves nő május közepén kibérelt egy szobát az egyik jászsági vendégházban, majd a másnapi távozásakor kitépte a szobában a falra szerelt LCD televíziót a falból, és azt a fali konzollal és a távirányítóval együtt magával vitte.

A negyven ezer forint értékű televíziót lefoglalták, így a kár megtérült. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért az elkövetőre.