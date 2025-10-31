Jogerős ítélet a Szerbiába került páncélosok ügyében

Magyarországról 2024 januárja óta több tucat páncélozott harcjármű került Szerbiába. Azt hogy pontosan mennyi, azokat el- vagy átadták-e, nem tudni. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint azonban az adatokat a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztériumnak (HM) ki kell adnia.

Pert nyert Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, akinek a Transparency International Magyarország nyújtott jogi segítséget, a perben pedig a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda látta el a jogi képviseletet. Az ügy előzménye, hogy az elmúlt másfél évben több verzió is napvilágot látott a Magyar Honvédségnél leselejtezett és Szerbiába került páncélozott szállító harcjárművek (PSZH, vagy orosz eredetiben: BTR) ügye.

Egyes hírek szerint 26, más források szerint 50, megint más tudósítások szerint 66 páncélosról van szó, nem világos, hogy Szerbia ingyen kapta, vette azokat. A szerb sajtó tényként írt az átadásról, erről beszélt Alekszandar Vucsics szerb államfő is, ám júniusban a HM letagadta a történteket, Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy héttel később mégis elismerte, volt ilyen megállapodás.

Hadházy Ákos rákérdezett az átadott járművek számára, arra, hogy ajándékozás vagy adásvétel történt-e, azt ki engedélyezte az ügyletet. A HM megtagadta az adatok kiadását. A független országgyűlési képviselő által kezdeményezett perben a Fővárosi Törvényszék előbb első fokon, majd jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla is Hadházy Ákos javára döntött. A Honvédelmi Minisztérium végig azzal védekezett, hogy az ügyletet nem ő bonyolította, ezért nem rendelkezik a kért adatokkal.

A Honvédelmi Minisztérium azt állította a bíróságon, nem tudja, hogy a honvédség számára feleslegessé váló harceszközök közül hány darabot, kinek és ingyen vagy pénzért adtak-e át. A Transparency International Magyarország szerint a kormány abszurd érvelést sem az első, sem a másodfokú bíróság nem fogadta el. Azt írták: a jogszabályok alapján egyértelműen megállapítható, hogy

a felesleges harcjárművek értékesítéséről a miniszternek kellett döntenie,

ezért függetlenül attól, hogy a járművek fizikai értelemben vett átadását a szerbiai partner részére másik állami szerv intézte, a szaktárcának rendelkeznie kell a kért adatokkal, amelyeket köteles kiadni. A Fővárosi Ítélőtábla azt is kiemelte, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, mint a kormány honvédelemért felelős tagjától elvárható, hogy tudjon azon harcjárművek sorsáról, amelyeket a Magyar Honvédség már nem használ.

Hadházy Ákos a döntést úgy értékelte, hogy egy fontos lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megtudhassuk,

hogyan kavar a »békepárti« magyar kormány a balkáni lőporos hordó tetején.

A képviselő szerint a sikerhez szükség volt a bíróságok részben megmaradt függetlenségére, amiért komoly harcok zajlanak a bíróságokon belül. Azt írta: nagy tisztelet azoknak, akik ebben részt vesznek, és megvetés azoknak, akik a kormány szolgájává akarják tenni ezt a szervezetet is.