Per vesztett a HM: ki kell adni a nagyon titkolt, Szerbiával kötött harcijármű-biznisz részleteit

A Fővárosi Törvényszék ítélete értelmében a kormánynak el kell árulnia, hogy mi történt pontosan a Magyarország által Szerbiának juttatott páncélos harcijárművek ügyében. Hadházy Ákos független képviselő elsőfokon pert nyert a Honvédelmi Minisztériummal szemben.

A magyar és a szerb sajtó már 2014 elején beszámolt arról, hogy Magyarország nagy számban adott át használt BTR–80A típusú páncélozott gyalogsági harcjárműveket Szerbiának.

Az elmúlt másfél évben több verzió is napvilágot látott az ügyeltről. Egyes hírek szerint 26, más források szerint 50, megint más tudósítások szerint 66 járműről volt szó, és az sem világos, hogy Szerbia ingyen vagy pénzért kapta meg a harceszközöket. Bár a szerb sajtó is tényként írt az átadásról, és erről beszélt róla maga Alekszandar Vucsics, szerb államfő is, júniusban a HM letagadta a történteket, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter viszont egy héttel később mégis elismerte, hogy volt ilyen megállapodás.

Az feltárásban segédkező Transparency International Magyarország szerint Hadházy Ákos szeretett volna a sztori végére járni, ezért kérdéseket tett fel a Honvédelmi Minisztériumnak az átadott járművek darabszámára és arra vonatkozóan, hogy ajándékozás vagy értékesítés történt, továbbá meg akarta tudni, hogy ki hagyta jóvá az ügyletet.

A HM megtagadta az adatok kiadását, ám a bíróság első fokon a független országgyűlési képviselő javára ítélt.

Az eljárás legérdekesebb, helyesebben fogalmazva leginkább bizarr mozzanata az volt, amikor a védelmi tárca a bíróságon azzal próbált védekezni, hogy a honvédelmi miniszter nem tud arról, hogy sor került-e a páncélosok átadására és ha igen, akkor hány darabról van szó. Ehhez hasonlóan megmosolyogtató volt az, amikor a HM azzal állt elő: nem elég szabatos az adatigénylés, mert nem derül ki belőle, hogy Szerbia alatt vajon a Szerb Köztársaságot kell-e érteni

– írta a Transparency International Magyarország.