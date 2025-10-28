Nagy Feró elnézést kért, de azért megjegyezte, hogy „azok felnőtt lányok”

Volt a Békemeneten egy félresikerült, cinikus mondatom, amit nem gondoltam volna, hogy ekkora port kavar – mondta Nagy Feró a Hír TV-ben az utóbbi napokban nagy port kavart nyilatkozatával kapcsolatban.

Emlékeztetőül: a Beatrice frontembere a Békementen tett nyilatkozatában azt állította, hogy „a Szőlő utcai ügyben érintett lányok pénzt kereshettek, tehát mindenki jól járt”. A kijelentése miatt már az Őrbottyán Díszpolgára címet is visszavonnák tőle, sőt, többen a Kossuth-díját is.

Az énekes a műsorban most úgy fogalmazott, hogy szerinte „beindult a balliberális sajtó” a nyilatkozatát követően, és nem gondolta, hogy a szavai ekkora jelentőséggel bírnak. Ezt követően azzal védekezett, hogy ő nem politikus, egy rockzenész pedig miért ne beszélhetne hülyeségeket.

Majd most elnézést kérek tőlük, és viszontlátásra

– fogalmazott Nagy Feró, mire a műsorvezető visszakérdezett, hogy akkor most valóban elnézést kér-e a mondataiért, mire a zenész azt felelte:

a lányoktól igen, de azok azért, jegyezzük meg, hogy felnőtt lányok.

Szerinte ugyanis „itt azért már belekeveredett a pedofíliától kezdve minden”. Majd a végén még hozzátette a Szőlő utcai javítóintézet prostitúcióval gyanúsított igazgatójával kapcsolatban, hogy „de csak a hölgyektől, mert a Juhász Péter Pál, nem tudom, az ki az, attól nem, azt meg kell büntetni.”