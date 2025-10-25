21. Kutatóközpont: a magyarok 50 százaléka úgy gondolja, hogy a kormány felelős a Szőlő utcai ügyben

Jámbor András megrendelésére közvélemény-kutatást készített a Szőlő utcai ügyről a 21. „Kukatóközpont. Az eredmények azt mutatják, amit sokan sejtettünk: az emberek látják, mi történik” – írta a független országgyűlési képviselő, aki a Facebookon és saját Substack oldalán hozta nyilvánosságra az október elején, ezer ember megkérdezésével végzett kutatás eredményeit.

A reprezentatív mintán végzett kutatás számai szerint a magyar társadalom fele hallott a Szőlő utcai ügyről, és az emberek 50 százaléka úgy gondolja, hogy a kormánynak felelősséget kell vállalnia azért, ami történt.

A felmérésben arról kérdezték az embereket, hogy hallottak-e a Szőlő utcai ügyről, felelősnek érzik-e benne a kormányt, valamint a gyermekvédelmi rendszerről is tettek fel nyitott kérdést.

Az eredmények szerint a társadalom 48 százaléka sokat hallott az ügyről, 32 százalékuk pedig valamennyit. A megkérdezettek húsz százaléka nem hallott róla. A kutatásból kiderült az is, hogy a lakosság közel fele látja a kormány felelősségét az ügyben, 38 százalékuk pedig egyértelműen a kormányt hibáztatja a botrányért.

A válaszadók 18 százaléka szerint a kormány, illetve a Fidesz felelőssége a legnagyobb a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaiban, míg 6 százalék szerint a liberális ideológia, az LMBTQ, gender és az ellenzék.

Kiderült a felmérésből az is, hogy a Tisza Párt szavazóinak 99 százaléka hallott valamennyit a Szőlő utcai ügyről, a Fidesz választóinak 21 százaléka viszont egyáltalán nem. Még a bizonytalan szavazók 60 százaléka is értesült az ügyről.

Néhány nappal ezelőtt a Publicus Intézet publikálta kutatását a témában. A Népszava megbízásából készített felmérésből többek között az derült ki, hogy magyarok több mint háromnegyede hallott a Szőlő utcai botrányról, és a magyarok 58 százaléka szerint a rendőrség felsőbb utasításra „elfektette” a Szőlő utcai ügyet.

A korábban a gyermekvédelem több intézményében is megfordult volt javítóintézeti igazgató Juhász Péter Pál letartóztatásban van, mert a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányokat. A 444 nemrég arról írt, hogy Juhász Péter Pálék 12 éves korában kezdték behálózni az egyik, később prostituáltként futtatott lányt. Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet vezetőjének és élettársának letartóztatását május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt.