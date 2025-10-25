Budaházy Györggyel fotózkodott Kocsis Máté

„Normális ember nem fotózkodik erőszakos bűncslekményt elkővetőkkel” – írja a Facebook-bejegyzésében Jámbor András, a Pérbeszéd-Zöldek országgyűlési képviselője egy fotóhoz, melyen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Budaházy Györggyel, a korábban terrorista bűncselekményekért elítélt szélsőjobboldali aktivistával pózol.

Posztjában Jámbor felidézi, Budaházy Györgyöt többek között Molotov-koktélos támadások, Csintalan Sándor bántalmazása és politikusok házainál elkövetett lövöldözések miatt ítélték el.

Emlékezetes: bár Budaházy 2016 augusztusában elsőfokon 13 év, majd 2022 márciusában a megismételt eljárásban 17 év fegyházbüntetést kapott, már 2022 októberébenben házi őrizetbe helyezték, majd 2023 márciusában a Fővárosi Ítélőtábla 6 évre enyhítette a büntetését. Budaházy Györgyöt végül 2023 áprilisában Novák Katalin köztársasági elnök végrehajtási kegyelemben részesítette.