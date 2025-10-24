fideszmagyar péteroktóber 23tisza párt
Belföld

Magyar Péter: A Tisza a legerősebb politikai közösség

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 24. 10:17
Varga Jennifer / 24.hu

Egy hazug világ szilánkokra tört – ahogyan 1956-ban, úgy tegnap is,

írta pénteken a Facebookon Magyar Péter. A Tisza elnöke szerint „170 napig még lehet ismételgetni a propaganda egyre kínosabb hazugságait és ostobaságait”, de a magyarok csütörtökön látták és megmutatták, hogy nem a Fidesz a többség.

Hozzátette:

A Tisza a legnagyobb és legerősebb politikai közösség Magyarországon.

Az ellenzéki párt rendezvényéről több cikkben is beszámoltunk, itt Magyar Péter beszédéről olvashatnak, itt pedig egy videót is megnézhetnek a Nemzet Menetéről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy Ákos szerint Szabó Zsófi 600 ezres napszemüvegben Békemenetezett
Orbán szerint még napirenden van az orosz–amerikai békecsúcs, pedig a felek már jelezték, hogy törölték
A Louvre kirablásával reklámozza egy termékét az IKEA
„Ha valaki Orbán Viktor fenekéből jött ki, akkor mit várunk tőle?” – kampányhangulat a Békemeneten
„Aki változást akar, az itt van a Tiszánál, és mindenki változást akar” – ilyen volt a Nemzeti Menet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik