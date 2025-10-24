Magyar Péter: A Tisza a legerősebb politikai közösség

Egy hazug világ szilánkokra tört – ahogyan 1956-ban, úgy tegnap is,

– írta pénteken a Facebookon Magyar Péter. A Tisza elnöke szerint „170 napig még lehet ismételgetni a propaganda egyre kínosabb hazugságait és ostobaságait”, de a magyarok csütörtökön látták és megmutatták, hogy nem a Fidesz a többség.

Hozzátette:

A Tisza a legnagyobb és legerősebb politikai közösség Magyarországon.

