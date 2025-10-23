Magyar Péter: Orbán az új Kádár, aki pártállamot épített

Kelet vagy Nyugat, korrupció vagy becsület, Türk Tanács vagy Európa, propaganda vagy igazság, embertelenség vagy emberség, gyarmat vagy szabad Magyarország, Fidesz vagy Tisza? – Magyar Péter szerint a magyaroknak ezekre a kérdésekre kell választ adniuk az áprilisi parlamenti választáson, amellyel kapcsolatban optimistán úgy fogalmazott: a Tisza Párt meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon.

Magyar a megtelt Hősök terén mondta el október 23-ai beszédét, miután a Nemzeti menetnek elkeresztelt tömeg megérkezett oda a Deák térről, sőt sokan még az Andrássy úton is álltak, egészen a Nagykörútig.

A helyszínválasztás abban is visszaköszönt, hogy a Tisza Párt elnöke felidézte Orbán Viktornak az 1989 júniusában, Nagy Imre újratemetésén elmondott beszédét. 36 év telt el azóta, és „ma már nehéz nem észrevenni a tragikus üzenetet: az egykor az orosz csapatok kivonását sürgető miniszterelnök ma a Kreml egyik leglojálisabb szövetségese” – mondta. Szerinte sokan ma is úgy érzik, mint akkor, hogy az elhíresült hatodik koporsóban az ő jövőjük fekszik, újraépült a pártállam, a hatalom ismét hazudik a népnek, fél, és aljas eszközökhöz nyúl, hogy pénzért megvásárolja a csendet – és még hálát is vár a rezsicsökkentésért vagy a nyugdíjprémiumért.

Minden, a népével szembeforduló vezetőnek eljön a kádári pillanata – folytatta a párhuzamot Magyar, hozzátéve: mindenki maga döntheti el, hogy a dolgozószobája magányában éli-e ezt át, vagy a nyilvánosság előtt. A Tisza elnöke szerint a magyarok többsége érzi, tudja, hogy 36 évvel 1989 után

jobb lenne nem egy újabb nemzeti sorstragédiáig húzni azt, amikor a lelkünket méreganyaggal kínzó új Kádár elszámol a lelkiismeretével.

Az egészen 2024 februárjáig a NER-en belül mozgó politikus egyik legerősebb üzenete tehát az volt a nemzeti ünnepen, hogy a forradalmat vérbe fojtó egykori pártfőtitkárhoz hasonlította a kormányfőt.

Ezt követően viszont többször is a megbékélés fontosságáról beszélt, azt mondta, „magyarok vagyunk, akkor is, ha a Nemzeti Meneten, és akkor is, ha a Békemeneten voltunk ma”, és úgy fogalmazott, az előttünk álló keserves hat hónapot követően „nyújtsunk kezet azoknak, akik ma egy másik rendezvényen gyűltek össze”. Győzelmük esetére egy nemzeti megbékélési törvény megalkotását is meghirdette. Mindezt némiképp árnyalta a tömegből többször is felzúgó „Mocskos Fidesz!” skandálás.

Magyar Péter azt ígérte, a választási győzelmüket követően visszaállítják a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a vagyonvisszaszerzési hivatalt, megnyitják az ügynökaktákat, új gyermekvédelmi törvényt hoznak, megerősítik EU- és NATO-tagságunkat, erősítik a határvédelmet és a közbiztonságot, végrehajtják az adócsökkentési és nyugdíjemelési javaslataikat, bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, leállítják az állami hirdetéseket a propagandában, és visszaadják a közmédia függetlenségét.

Ezen kívül azt is bejelentette, hogy november 5-én újabb országjárásra indulnak, a választási győzelemhez ugyanis mindenkire szükség lesz, ott kell lenni minden településen.