Orbán: Ma az egész világnak megüzenjük, nem fogunk meghalni Ukrajnáért

admin Rugli Tamás
2025. 10. 23. 07:46

Csütörtök reggel Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök, alig két órával a Békemenet tervezett indulása előtt.

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

– írta Orbán Viktor, aki aztán ismét meginvitált mindenkit, hogy tartson ma délelőtt a kormánypárti vonulással.

Élő szöveges tudósításunkban a Békemenet eseményeiről is beszámolunk, ahogy minden másról is, ami a nemzeti ünnephez és a hazai közélethez kapcsolódik.

„A rendszerváltás óta nem volt ekkora tétje október 23-nak” – a Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet, Magyar Péter pedig a Hősök terén. Kövesse élőben a nap eseményeit élő hírfolyamunkban.

