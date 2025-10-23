Orbán: Ma az egész világnak megüzenjük, nem fogunk meghalni Ukrajnáért

Csütörtök reggel Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök, alig két órával a Békemenet tervezett indulása előtt.

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

– írta Orbán Viktor, aki aztán ismét meginvitált mindenkit, hogy tartson ma délelőtt a kormánypárti vonulással.

Élő szöveges tudósításunkban a Békemenet eseményeiről is beszámolunk, ahogy minden másról is, ami a nemzeti ünnephez és a hazai közélethez kapcsolódik.