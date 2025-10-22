bántalmazásrendőrségsülysápvasúti váróterem
Ököllel ütöttek egy nőt egy vasúti váróteremben – videót tett közzé a rendőrség a támadásról

admin Mázsár Tamás
2025. 10. 22. 06:21

Egy férfi október 21-én kora délután ment oda egy nőhöz a Sülysáp-Szőlősnyaraló vasúti megállóhely várótermében és el akarta venni a mobiltelefonját. A nőt ököllel bántalmazta, amitől a földre esett, a készüléket a támadó nem tudta megszerezni. Nem távozott viszont üres kézzel, mert kitépte a nő fülében lévő ékszert és azzal futott el a helyszínről.

A sérült nőt – aki az elsődleges adatok szerint súlyosan megsérült – a mentők kórházba vitték.

A beszerzett adatok és felvételek alapján a rendőrök keresik a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható Ürmös Richárd 34 éves tápiószecsői lakost.

