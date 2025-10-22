Elkezdődött a költségvetési csalással vádolt ismert borászok pere

Előkészítő tárgyalást tartottak szerdán a Fővárosi Törvényszéken azzal a nagy visszhangot kiváltó üggyel kapcsolatban, amelyben ismert szekszárdi, hajós-bajai és kunsági borászok ellen emeltek vádat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint okirathamisítás miatt – írja a Magyar Hang.

A vád szerint a borászok valótlan számlákat használtak fel uniós és hazai pályázati pénzek megszerzéséhez, illetve a felhasználás igazolásához, a beszerzéseket pedig túlárazták, így jogtalanul jutottak támogatásokhoz és ÁFA-visszatérítéshez.

Ahogy arról korábban egy hosszabb cikkben részletesen beszámoltunk, a hazai borászat történetének eddigi legnagyobb csalási botránya mögött egy szekszárdi pincészet és egy dunaújvárosi acélipari cég kapcsolata állhat. A hatóságok júliusban tartóztatták le B.I.-t, a Bodri Pincészet vezetőjét, akit több milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítanak. A vád szerint a borász és a Clasman Kft. vezetője túlárazott acéltartályokat számolt el uniós támogatással finanszírozott beruházásokban, majd a pénzek egy részét visszajuttatták, hogy teljesítsék a pályázati önrészt. A NAV házkutatást tartott a cégnél, nagy mennyiségű dokumentumot foglalt le.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás miatt indított eljárást, majd a Clasman Kft. ügyvezetőjét is meggyanúsították bűnsegédként. A cég társtulajdonosa, Pintér Attila korábban MSZP-s politikus volt, később a Fideszhez közeledett, és több százmilliós állami támogatásokhoz jutott. A botránynak egyéb politikai szálai is vannak, mivel a Bodri Pincészet korábban kormányzati rendezvények helyszíne volt: Szijjártó Péter külügyminiszter például 2020-ben helikopterrel érkezett oda, és a borász birtokán ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét.

Az előkészítő ülésen kiderült, hogy az elsőrendű vádlott B. I. nem jelent meg, mivel ügyvédet váltott, és jelenleg más ügyben letartóztatásban van, ezért az ő és több társának meghallgatását januárra halasztották. A másodrendű vádlott K. Cs. – akinek egyik ügyvédje Varga István volt fideszes parlamenti képviselő – nem fogadta el az ügyészség által felajánlott 5 év börtönt, ahogy az ötödrendű vádlott Cs. P. sem fogadta el a másfél éves szabadságvesztést. Egy vádlott beismerte a közokirat-hamisítást, őt 300 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték. A többi vádlott nem tett vallomást.

A védelem vitatja a túlárakra vonatkozó szakértői megállapításokat, és kifogásolja a nyomozás jogszerűségét, bizonyítékok kizárását kérve. Az ügy januárban újabb előkészítő üléssel folytatódik, a tárgyalások várhatóan áprilisban kezdődnek.