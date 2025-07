Fideszhez átpártolt egykori MSZP-s politikus is érintett a letartóztatott szekszárdi borász ügyében

A „kohász vér” és a dunaújvárosi vasműből induló évtizedes barátság áll – a gyanú szerint – a hazai borászat történetének eddigi legnagyobb csalási botránya mögött.

A hatóságok július elején tartóztatták le az egyik legjelentősebb szekszárdi pincészet vezetőjét, akit egy több milliárdos értékű költségvetési csalás kitervelésével és lebonyolításával gyanúsítanak. A sajtó rövid időn belül beazonosította, hogy arról a Bodri Pincészetről van szó, amelyben korábban a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például 2020-ban helikopterrel ment a Szekszárd külterületén található birtokra, de ott ünnepelte a 2022-es választási győzelmét Lázár János is.

Az ügyészség B. I. őrizetbe vételét követően azt közölte, hogy a pincészetnek egy dunaújvárosi vállalkozás szállította azokat a speciális, nagy méretű acéltartályokat, amelyeket aztán durván túlárazva számoltak el egy részben uniós forrásból finanszírozott pályázat keretében.

A Bodri Pincészet 2020-ban a dunaújvárosi Clasman Kft.-vel kötött megállapodást a bátaszéki telephelyük 3,3 milliárd forintos beruházásának generálkivitelezési munkáira. A megállapodásról a fémipari vállalkozás honlapja és egy akkoriban kiadott YouTube-videója is beszámolt. A videó mellékletében azt is leírták, hogy a borászati üzem számára a Clasman gyártotta az acéltartályokat is, amelyekben „a következő szürettől a lédig borokat készítették” Szekszárdon. Az együttműködés olyan jól sikerült, hogy az elmúlt években a cégcsoport nevét a kereskedelmi forgalomba került Bodri-borok címkéire is rányomtatták.

Lapunk információ szerint a vizsgálat azt állapította meg, hogy a tartályokat brutálisan, a valós piaci érték többszörösére árazták túl, ezért a NAV júniusban az üzlettel kapcsolatban házkutatást tartott a Clasmannál. Úgy tudjuk, az adónyomozók nagy mennyiségben vittek el dokumentumokat a cégvezetés irodájából.