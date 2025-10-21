Mol: Nem merült fel külső körülmény a százhalombattai tűz okai között

Külső körülmény nem merült fel a baleset okai között – derült ki Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője, valamint Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján a hvg.hu tudósítása szerint. A tájékoztatás szerint

már csak pislákol a tűz Százhalombattán.

Az igazgató elmondása szerint nem volt robbanás, a szemtanúk a hanghatást azzal keverhették össze, hogy vész esetén „fáklyára engedik” a finomítóban keletkező gázokat.

A balesetről elmondta továbbá, hogy „erős lokális tűz volt” az AV-3-as üzemnél, amely az első feldolgozóüzem, ahol belép a finomítóba a kőolaj. Mint hozzátette: ez fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus.

A Mol korábbi közleményében jelezte: a következő időszakban a magyarországi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Arról, hogy a baleset miatt kerültek-e mérgező gázok a levegőbe, ebben a cikkünkben írtunk. Orbán Viktor a legszigorúbb vizsgálatot ígéri az esettel kapcsolatban.