Tűz az olajfinomítóban: kerültek mérgek a levegőbe?

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójában, a lángok a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel, a környékbeliek robbanásokról, sűrű füstről és kilométerekről is látható lángokról számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a tűz oka ismeretlen, Orbán Viktor miniszterelnök a lehető legszigorúbb vizsgálatot ígérte az eset kapcsán, az olajipari vállalat pedig a stratégiai készletek felhasználásának szükségességét mérlegeli.

Jelenleg a legfontosabb a lángok teljes megfékezése és az, hogy jutnak-e mérgező, egészségkárosító gázok levegőbe, veszélyeztetve a térség lakosságát.

A tűz intenzitását sikerült jelentősen csökkenteni, remélhetőleg a jelenleg tapasztalható minimális égést is hamarosan elfojtjuk.