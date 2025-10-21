Megszólalt a Mol: mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét

Hivatalos közleményt adott ki a Mol a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán. A vállalat emlékeztet rá: hétfő éjjel ütött ki tűz a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket” – közölték, illetve egyúttal jelezték:

következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

A Mol szerint a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. „A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk” – fogalmaztak.

Orbán Viktor miniszterelnök az esettel kapcsolatban korábban jelezte: a lehető legszigorúbban kivizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit.