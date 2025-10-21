mololajfinomítószázhalombattatűz
Belföld

Megszólalt a Mol: mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét

Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2025. 10. 21. 10:10
Horváth Júlia / 24.hu

Hivatalos közleményt adott ki a Mol a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán. A vállalat emlékeztet rá: hétfő éjjel ütött ki tűz a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket” – közölték, illetve egyúttal jelezték:

 következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

A Mol szerint a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. „A magyarországi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk” – fogalmaztak.

Orbán Viktor miniszterelnök az esettel kapcsolatban korábban jelezte: a lehető legszigorúbban kivizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik