Orbán: A lehető legszigorúbban kivizsgáljuk a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 10. 21. 09:07
Orbán Viktor kedd reggel egyeztetett a Mol vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset miatt. A miniszterelnök Facebook-posztjában jelezte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

Orbán egyúttal jelezte:

A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.

A katasztrófavédelem kedd reggeli közlése szerint még dolgoznak a tűzoltók a tűz oltásán.

A közlemény szerint egy alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfőn késő este; a helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók.

Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt, a tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.

